40 років по тому: гурт ABBA​​​​​​​ випускає новий альбом

Легендарний шведський гурт ABBA після 40-річної перерви записав свій перший студійний альбом «ABBA Voyage». Його вихід запланований на початок листопада цього року. А у травні 2022-го музиканти порадують своїх шанувальників серією «революційних концертів». Детальніше про нові композиції, а також про те, наскільки актуальна творчість одного з найпопулярніших поп-гуртів нині, розповідає Радіо Свобода.

Повернення квартету

ABBA повернулася з абсолютно новим альбомом і революційним концертом», – повідомляє офіційна фейсбук-сторінка гурту.

Наразі музиканти презентували фанам дві пісні – «I Still Have Faith in You» і «Do not Shut Me Down». За словами одного з вокалістів гурту Бенні Андерссона, спочатку вони записали лише ці дві композиції, а згодом так захопилися, що вирішили записати повноцінний альбом, що містить 10 треків.

Його колега Бйорн Ульвеус згадує, що раніше вони не могли навіть уявити, що через чотири десятиліття можуть знову повернутися до творчості, насолоджуватися компанією один одного і залишатись добрими друзями.

Ця ідея втілилася у ліричну пісню «I Still Have Faith in You» («Я все ще вірю в тебе»). У відеокліпі використані старі фотографії музикантів і записи з їхніх минулих концертів.

«Коли Бенні грав мелодію, я просто знав, що це має бути про нас», – сказав Бйорн Ульвей, пояснюючи появу цієї композиції.

Талановиті і успішні

Нові пісні гурту на 100% відображають стилістику їхньої музики в період найбільшої популярності, зауважив у коментарі Радіо Свобода музичний продюсер Ігор Кондратюк.

Цього цілком достатньо, щоб «вистрелити» у реаліях сучасного шоу-бізнесу і мати комерційний успіх

«Музика ABBA завжди актуальна для тих, хто фанатів від неї в кінці 70-х на початку 80-років. Таких людей мільйони, і цього цілком достатньо, щоб «вистрелити» в реаліях сучасного шоу-бізнесу і мати комерційний успіх попри тривалу творчу перерву.

Це один з найуспішніших проєктів за всю історію музики. Я думаю, що і від нових пісень вони так само будуть довго отримувати свої дивіденди», – зазначив Ігор Кондратюк.

«Як же Новий рік без ABBA»?

Для радянської молоді кінця 70-х пісні ABBA були як ковток свіжого повітря. Це був емоційний фонтан, і мало яка танцювальна запальна музика могла порівнятися з композиціями шведського квартету, каже Ігор Кондратюк.

«Вже точно не скажу, скільки разів ми крутили альбом ABBA під час першої новорічної ночі, яку ми святкували в гуртожитку на вулиці Ломоносова в Києві з 1979 на 1980 рік. Тоді всі танцювали під неї. Не думаю, що нині знайдеться якийсь гурт, альбом якого «зробив» би Новий рік!» – згадує музичний продюсер.

Для співачки Марії Бурмаки поп-гурт асоціюється насамперед з першим в її житті магнітофоном, батьком, касетами із записами, а також вишиванкою.

Коли вийшов фільм про АВВА, тато подивився його і прибіг до мене у захваті, бо побачив, що одна з солісток була вдягнена у вишиванку!

«Мій тато дуже любив слухати їхню пісню «Fly like a bird in the sky». А коли вийшов фільм про АВВА, тато подивився його і прибіг до мене у захваті, бо побачив, що одна з солісток була вдягнена у вишиванку! Йому так це тоді здалося. Згодом я передивилась ці кадри і зрозуміла, що на ній був одяг хіпі. Таких сорочок я потім бачила по всьому світу багато, але в ті брежнєвські часи у Харкові вишиту сорочку носив лише мій тато. Ну а компанію йому склала мила дівчина з ABBA, – жартує співачка.

Віртуальні концерти

У травні 2022 року ABBA обіцяє дати серію концертів на спеціально спорудженій для цього арені в Олімпійському парку королеви Єлизавети в Лондоні.

Самі музиканти вже в поважному віці і на сцені присутні не будуть. Замість них на арену спроєктують цифрові версії квартету – так звані «ABBA​-тари». Іншими словами, це голограми зірок, так як вони виглядали, коли були ще молодими артистами.