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«РетроМузФест» у Києві: «Ми давно не чули українського ретро, ця музика неймовірна»

«РетроМузФест» у Києві: «Ми давно не чули українського ретро, ця музика неймовірна»
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«РетроМузФест» у Києві: «Ми давно не чули українського ретро, ця музика неймовірна»

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10 вересня у Київському театрі оперети відбувся VI Міжнародний фестиваль ретро-музики імені Богдана Весоловського «РетроМузФест».

Започаткував фестиваль український дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ. Під час фестивалю показали унікальне для України авто 1939 року – De Soto Series S-6 Custom De Luxe. На сучасному обладнанні грали унікальні ретро-платівки і вживу виконували ретро-пісні під акомпанемент роялю. А письменниця Марина Гримич читали уривки з романів «Клавка» і «Юра», що мали занурити слухачів у атмосферу музичного Києва 40-х і 60-х років.

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