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Новини | Суспільство

Суспільний мовник назвав фіналістів Нацвідбору на участь у «Євробаченні»

За словами члена правління Ярослава Лодигіна, Суспільне ставить за задачу мінімум прохід до фіналу «Євробачення»

Національна суспільна телерадіокомпанія 24 січня оголосила перелік фіналістів відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення».

Як заявили в компанії, до фіналу пройшли вісім виконавців:

  • Alina Pash, «Тіні забутих предків»
  • Cloudless, All be alright
  • Kalush Orchestra, Stefania
  • Laud, Head Under Water
  • Michael Soul, Demons
  • Our Atlantic, Моя Любов
  • Roxolana, GIRLZZZZ
  • Wellboy, Nozzy Bossy

За словами члена правління Суспільного Ярослава Лодигіна, який відповідає за платформу телебачення, журі прослухало 284 заявки від учасників.

«Ми надали змогу конкурсантам з довгого листа взяти участь у прослуховуваннях, бо фізична присутність – значний фактор при відборі. Багато наших уявлень про артистів не збіглися з їхньою поточною формою. Або, навпаки, деякі пісні вже були з сформованою картинкою, а прослуховування дещо змінили наші перші враження», – йдеться в його коментарі.

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Він додав, що Суспільне ставить за задачу мінімум прохід до фіналу «Євробачення».

Фінал Національного відбору відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого, його транслюватиме канал Суспільного UA:ПЕРШИЙ.

Минулого року Україну на «Євробаченні» представляли переможці Нацвідбору 2020 року – гурт Go-A, який посів п’яте місце у фіналі.

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