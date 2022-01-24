Суспільний мовник назвав фіналістів Нацвідбору на участь у «Євробаченні»

Національна суспільна телерадіокомпанія 24 січня оголосила перелік фіналістів відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення».

Як заявили в компанії, до фіналу пройшли вісім виконавців:

Alina Pash, «Тіні забутих предків»

Cloudless, All be alright

Kalush Orchestra, Stefania

Laud, Head Under Water

Michael Soul, Demons

Our Atlantic, Моя Любов

Roxolana, GIRLZZZZ

Wellboy, Nozzy Bossy

За словами члена правління Суспільного Ярослава Лодигіна, який відповідає за платформу телебачення, журі прослухало 284 заявки від учасників.

«Ми надали змогу конкурсантам з довгого листа взяти участь у прослуховуваннях, бо фізична присутність – значний фактор при відборі. Багато наших уявлень про артистів не збіглися з їхньою поточною формою. Або, навпаки, деякі пісні вже були з сформованою картинкою, а прослуховування дещо змінили наші перші враження», – йдеться в його коментарі.

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Він додав, що Суспільне ставить за задачу мінімум прохід до фіналу «Євробачення».

Фінал Національного відбору відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого, його транслюватиме канал Суспільного UA:ПЕРШИЙ.

Минулого року Україну на «Євробаченні» представляли переможці Нацвідбору 2020 року – гурт Go-A, який посів п’яте місце у фіналі.