Суспільний мовник назвав фіналістів Нацвідбору на участь у «Євробаченні»

Національна суспільна телерадіокомпанія 24 січня оголосила перелік фіналістів відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення».
Як заявили в компанії, до фіналу пройшли вісім виконавців:
- Alina Pash, «Тіні забутих предків»
- Cloudless, All be alright
- Kalush Orchestra, Stefania
- Laud, Head Under Water
- Michael Soul, Demons
- Our Atlantic, Моя Любов
- Roxolana, GIRLZZZZ
- Wellboy, Nozzy Bossy
За словами члена правління Суспільного Ярослава Лодигіна, який відповідає за платформу телебачення, журі прослухало 284 заявки від учасників.
«Ми надали змогу конкурсантам з довгого листа взяти участь у прослуховуваннях, бо фізична присутність – значний фактор при відборі. Багато наших уявлень про артистів не збіглися з їхньою поточною формою. Або, навпаки, деякі пісні вже були з сформованою картинкою, а прослуховування дещо змінили наші перші враження», – йдеться в його коментарі.
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Він додав, що Суспільне ставить за задачу мінімум прохід до фіналу «Євробачення».
Фінал Національного відбору відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого, його транслюватиме канал Суспільного UA:ПЕРШИЙ.
Минулого року Україну на «Євробаченні» представляли переможці Нацвідбору 2020 року – гурт Go-A, який посів п’яте місце у фіналі.
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