У ДБР підтвердили отримання доступу до документів Суспільного в кримінальному провадженні

Державне бюро розслідувань отримало тимчасовий доступ до речей і документів Національної суспільної телерадіокомпанії в рамках кримінального провадження. Про це в ДБР повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.

Судячи з відповіді, йдеться про провадження, відкрите в червні минулого року.

«Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000542 від 23.06.2021. У вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «НСТУ», – йдеться в листі, підписаному заступником керівника Головного слідчого управління ДБР Артемом Медведенком.

Іншу інформацію щодо провадження у Бюро не повідомили, пославшись на положення Кримінального процесуального кодексу, за якими ці відомості можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора.

Суспільний мовник 6 грудня повідомив, що за кілька днів до того ДБР направило йому ухвалу слідчого судді Печерського суду про доступ до речей і документів у кримінальній справі. У НСТУ заявили про готовність «сприяти слідству» та надію на «об’єктивне, всебічне й законне розслідування».