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Суд у Болгарії оштрафував двох журналістів на майже 35 тисяч доларів за дифамацію

Колишній голова Міського суду Софії Светлін Міхайлов оскаржив чотири статті, які містили питання щодо його статків

Двох журналістів та один сайт у Болгарії засудили за наклеп і зобов’язали виплатити близько 35 000 доларів за статті, опубліковані в 2018 році у безпрецедентній справі про дифамацію, повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода.

Міський суд Софії (МСС) встановив, що Борис Мітов, нині – журналіст Болгарської служби Радіо Свобода, та Стояна Георгієва завдали фізичних та моральних страждань Светліну Міхайлову – колишньому голові суду. Рішення зобов’язує їх та онлайн-видання, яке оприлюднило статті чотири роки, тому виплатити Міхайлову збитки на суму 60 000 болгарських левів (34 659 доларів США).

У 2018 році Мітов висвітлював для новинного сайту Mediapool намір Міхайлова посісти посаду голови МСС – найбільшого окружного суду Болгарії. На той час Георгієва була головною редакторкою Mediapool.

Суд вивчив чотири з цих статей, і суддя Даніела Попова 21 грудня постановила, що вони містять «наклепницькі звинувачення» щодо позивача Міхайлова.

Адвокати Мітова та Георгієвої стверджували, що статті, про які йдеться, містили інформацію про Міхайлова, включно з питаннями щодо його значних статків та майна, які з’являлися в той час і після також і в інших публікаціях.

У своїй постанові Попова не вказала, які саме витяги зі статей, які фігурують у справі, вважає «непристойними, вульгарними та цинічними». Вона наказала двом журналістам і Mediapool виплатити Михайлову по 20 тисяч левів (11 553 долари США).

Адвокати двох журналістів і Mediapool подали апеляцію на це рішення, але дата цього слухання ще не призначена.

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