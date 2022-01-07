Суд у Болгарії оштрафував двох журналістів на майже 35 тисяч доларів за дифамацію

Двох журналістів та один сайт у Болгарії засудили за наклеп і зобов’язали виплатити близько 35 000 доларів за статті, опубліковані в 2018 році у безпрецедентній справі про дифамацію, повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода.

Міський суд Софії (МСС) встановив, що Борис Мітов, нині – журналіст Болгарської служби Радіо Свобода, та Стояна Георгієва завдали фізичних та моральних страждань Светліну Міхайлову – колишньому голові суду. Рішення зобов’язує їх та онлайн-видання, яке оприлюднило статті чотири роки, тому виплатити Міхайлову збитки на суму 60 000 болгарських левів (34 659 доларів США).

У 2018 році Мітов висвітлював для новинного сайту Mediapool намір Міхайлова посісти посаду голови МСС – найбільшого окружного суду Болгарії. На той час Георгієва була головною редакторкою Mediapool.

Суд вивчив чотири з цих статей, і суддя Даніела Попова 21 грудня постановила, що вони містять «наклепницькі звинувачення» щодо позивача Міхайлова.

Адвокати Мітова та Георгієвої стверджували, що статті, про які йдеться, містили інформацію про Міхайлова, включно з питаннями щодо його значних статків та майна, які з’являлися в той час і після також і в інших публікаціях.

У своїй постанові Попова не вказала, які саме витяги зі статей, які фігурують у справі, вважає «непристойними, вульгарними та цинічними». Вона наказала двом журналістам і Mediapool виплатити Михайлову по 20 тисяч левів (11 553 долари США).

Адвокати двох журналістів і Mediapool подали апеляцію на це рішення, але дата цього слухання ще не призначена.