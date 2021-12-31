Російська інформагенція «Інтерфакс-Захід» припиняє роботу в Білорусі

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Захід» у п’ятницю повідомило про припинення з нового року своєї роботи в Білорусі через новий закон про ЗМІ.

Олександр Лукашенко у травні цього року підписав поправки до законів про засоби інформації та про масові заходи. Відповідно до поправок, у Білорусі запроваджується заборона на «висвітлення в режимі реального часу масових заходів, що проводяться з порушенням встановленого порядку, з метою їхньої популяризації або пропаганди».

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Обмеження поширюються як на редакції засобів інформації, так і на окремих журналістів, які можуть вести прямі ефіри з протестів.

«З 1 січня ми змушені попрощатися, щоб не порушувати правове поле Республіки Білорусь», – йдеться в заяві агенції.

«Інтерфакс-Захід» є підрозділом російського агентства «Інтерфакс» і працювало в Білорусі з 1994 року.