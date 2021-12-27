Президент Польщі наклав вето на законопроєкт про ЗМІ, що викликав суперечку із США

Президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на схвалений парламентаріями законопроєкт про ЗМІ, який критики назвали завуальованою спробою тиску на новинний канал, який критикує уряд.

Закон, який вплинув би на роботу каналу новин TVN24, що належить американській медіакомпанії Discovery Inc, передбачає посилення правил в питанні іноземної власності для ЗМІ у Польщі. Законопроєкт став болючим місцем у відносинах із Вашингтоном, одним із найближчих союзників Варшави.

Дуда 27 грудня заявив, що поділяє занепокоєння деяких співвітчизників, що не потрібно суперечок у цьому питанні. Він додав, що відправив документ до польського парламенту – Сейму – для повторного розгляду.

Правління TVN Grupa Discovery назвало голосування польських законодавців «безпрецедентною атакою» на вільні ЗМІ у Польщі, тоді як материнська компанія Discovery сказала, що закон «має насторожити будь-яке підприємництво, яке інвестує у Польщу».

Президент Польщі зазначив, що хоча обмеження на участь іноземних суб’єктів у місцевих медіаринках поширені в усьому світі, законодавці повинні внести поправки до запропонованого закону, щоб вони застосовувалися лише до компаній, які інвестують після затвердження будь-якого нового закону, і не мають зворотної сили.