Фінал «Євробачення-2022» відбудеться у Турині

Фінал «Євробачення-2022» проведуть у італійському Турині. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

«Італійське місто Турин виграло гонку за право стати містом-організатором 66-го конкурсу пісні «Євробачення», здобувши перемогу над 16 іншими конкурсними пропозиціями», – мовиться у повідомленні.

Півфінали конкурсу, який відбудеться в PalaOlimpico, призначені на 10 та 12 травня, фінал – 14 травня.

Цього року на «Євробаченні» перемогла італійська група Måneskin. Традиційно, саме країн-переможець приймає наступний конкурс.