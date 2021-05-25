Аналізи переможця «Євробачення» не підтвердили підозри у вживанні наркотиків – EBU

В аналізах соліста італіського гурту Maneskin, який переміг на «Євробаченні-2021», Даміано Давіда не виявили слідів наркотичних речовин, заявила 24 травня Європейська мовна спілка (EBU), яка організовує пісенний конкурс.

Пресслужба організації зазначила, що перевірку ініціювала сама італійська делегація. В ході неї EBU перевірила всі наявні відеозаписи, а співак добровільно здав тест. Його результат, за твердженням спілки, виявився негативним.

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«Жодного вживання наркотиків у грінрумі не було і ми вважаємо, що цю справу закрито. Ми стривожені тим, що неточні спекуляції, які призвели до фейкових новин, кинули тінь на дух та результати заходу, а також несправедливо позначилися на гурті. Хочемо ще раз привітати Maneskin та побажати їм величезного успіху», – заявила EBU.

Напередодні Європейська мовна спілка заявила про намір соліста гурту-переможця Даміано Давіда добровільно здати тест на вживання наркотиків. Таке рішення співак ухвалив через поширені у мережі припущення, що він нібито нюхав кокаїн під час трансляції, пояснивши його бажанням «розвіяти чутки».

Інформація про можливе вживання наркотиків поширилася через відео, на яких Давід схилився над столом в зоні для гостей під час прямої телетрансляції, яку подивилися близько 200 мільйонів глядачів по всьому світу.

Давід сказав, що не вживає наркотики, коли його запитали про ці відео, пояснивши, що схилився над столом, тому що інший учасник групи розбив склянку біля його ніг. Організатори підтвердили, що під цим столом дійсно знайшли бите скло.

Італійська група з данською назвою Måneskin («Місячне світло») посіла перше місце на цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення» в Нідерландах за пісню Zitti E Buoni. Український гурт Go-A із треком SHUM посів п’яте місце.