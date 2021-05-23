Зеленський назвав «гідним» 5-те місце, яке Go-A посіли на «Євробаченні-2021»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати пісенного конкурсу «Євробачення-2021», на якому українький гурт Go-A з піснею Shum посів п’яте місце.

«Гурт Go-A — крутий виступ та гідний результат на «Євробаченні». Чудова промоція України у світі», – йдеться в повідомленні в інстаграмі президента.

У пісенному конкурсі «Євробачення-2021» вночі проти 23 травня (за київським часом) переміг рок-гурт Maneskin з Італії з піснею Zitti e buoni (524 бали).

При цьому під час підсумкової пресконференції фронтмен гурту-переможця Даміано Давід назвав своїм улюбленим виступ представників України.

На другому місці Барбара Праві з Франції (499 балів) на третьому – швейцарський гурт Gjon’s Tears (432). Четверте місце посіла Ісландія – гурт Daði og Gagnamagnið отримав 378 бали.

Український гурт «Go_A» отримав 364 голоси (97 від журі та 267 від глядачів) і посів п’яте місце.

При цьому за глядацьким голосуванням Україна посідає друге місце.

Фінал «Євробачення 2021» відбувся в суботу в нідерландському Роттердамі. Минулого року конкурс не відбувся через карантинні обмеження, тож право представляти Україну залишилося за гуртом Go_A, який переміг на національному відборі 2020 року.