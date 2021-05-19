«Євробачення-2021»: виступ гурту «Go_A» – на другому місці за кількістю переглядів на YouTube

Виступ українського гурту «Go_A» у першому півфіналі «Євробачення» за добу зібрав понад 2,8 мільйона переглядів на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

Відео – на другому місці за кількістю переглядів серед виступів учасників першого півфіналу. Більше зібрав лише виступ представниці Росії Manizha (4 млн переглядів).

18 травня гурт «Go_A» з піснею «Shum» вийшов до фіналу «Євробачення-2021», який відбудеться 22 травня в нідерландському Роттердамі. За перемогу Україна позмагається з представниками 25 країн.