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20 травня 2021, Київ 00:38
Новини | Суспільство

«Євробачення-2021»: виступ гурту «Go_A» – на другому місці за кількістю переглядів на YouTube

18 травня гурт «Go_A» з піснею «Shum» вийшов до фіналу «Євробачення-2021»

Виступ українського гурту «Go_A» у першому півфіналі «Євробачення» за добу зібрав понад 2,8 мільйона переглядів на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

Відео – на другому місці за кількістю переглядів серед виступів учасників першого півфіналу. Більше зібрав лише виступ представниці Росії Manizha (4 млн переглядів).

18 травня гурт «Go_A» з піснею «Shum» вийшов до фіналу «Євробачення-2021», який відбудеться 22 травня в нідерландському Роттердамі. За перемогу Україна позмагається з представниками 25 країн.

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