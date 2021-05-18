Чи заШУМить на «Євробаченні» гурт Go-А? Які шанси України перемогти на «Євробаченні-2021»?

18 травня у нідерландському Роттердамі пройде перший півфінал Євробачення-2021. Україну представлятиме гурт «Go_A» з піснею «Шум». Що відомо про гурт, яку пісню вони підготували, а також чи вдасться Україні посісти призове місце на конкурсі?

Пряма трансляція першого півфіналу почнеться о 22:00 за Києвом. Український гурт «Go_A» виступатиме під 15-м номером.

«Сьогодні вночі у нас було два виступи на генеральній репетиції «Євробачення 2021» перед жюрі. Навіть техніка не витримала нашу шалену енергетику Але технічні проблеми зі звуком не завадили нам достойно виступити», – звернулися музиканти до своїх прихильників на офіційній сторінці у фейсбуці.

Про гурт

Україну в 65-му пісенному конкурсі «Євробачення», який цього року приймають Нідерланди, представляє гурт «Go_A». Музиканти перемогли у Національному відборі 2020 року. Вони отримали максимальні 6 балів як від професійного журі, так і від глядацької аудиторії. Оскільки торік «Євробачення» не проводили через пандемію коронавірусу, то результати відбору перенесли на цей рік.

«Go_A», який працює у жанрі електро-фольк (тобто поєднує етнічний спів із електронними ритмами) з’явився на українській музичній сцені у 2012 році.

Виконавці пояснюють, що назва гурту походить від слова «Go» ( з англ. – «йти») та давньогрецької літери «Альфа», що є першопричиною всього у світі, відтак «Go_A» можна трактувати як «повернення до початків, до себе самого».

Дебютною була пісня «Коляда», насичена народними мотивами, і учасники гурту вирішили, що найкращими майданчиками для їхніх виступів будуть різноманітні музичні фестивалі. За два роки музиканти встигли виступили на сценах багатьох проєктів: «Kyiv Open Air», «Країна мрій», «Трипільске Коло», «Гогольфест».

«Родзинкою» гурту вважається автентичний спів солістки Катерини Павленко, котра також пише тексти пісень.

В інтерв’ю журналістам виконавиця свого часу зазначала, що їхні композиції спонукають іноземців вчити українську мову.

Вже перебуваючи в Роттердамі, за кілька днів перед півфіналом конкурсу, Катерині Павленко стало погано. Вона здала тест на коронавірус та самоізолювалась, проте за кілька днів результати аналізу виявились негативними.

Про пісню

Торік у нацвідборі гурт виборов перше місце з піснею «Соловей». Проте на початку 2021 року виконавці представили іншу композицію «Шум», в основі якої лежить давня «веснянка» – обрядове дійство закликання весни і пробудження природи.

«Привіт друзі! Отже, вибір зроблено! Для нас це справді велика несподіванка. Коли ми обирали три пісні на розгляд журі, то подумали, що не можемо не включити до списку «Шум» адже багато хто з Вас просив відправити її на «Євробачення», і ми подумали, що це буде своєрідний прояв уваги до людей, яким ця пісня припала до душі», – розповіли музиканти у соцмережах.

Вони також пояснювали своїм прихильникам: «Шум – це дух лісу. Закликати зеленого Шума – означає закликати весну».

Публіка неоднозначно сприйняла цю пісню. Користувачі соцмереж бачили в ній то натяки на легалізацію легких наркотиків, то критику чинної «зеленої» влади.

«А в нашого Шума зеленая шуба,

Дівки гуляли, шубу порвали», – співається у пісні.

Катерина Павленко виконує композицію, вдягненою у зелене штучне хутро.

Про шанси

Україна двічі займала перше місце на «Євробаченні». Спершу в 2004 році перемогу принесла Руслана, а через 12 років найвищу сходинку зайняла Джамала.

На офіційному сайті конкурсу «Go_A» нині розташований на восьмій позиції.

А ще місяць тому виконавці були на 18-му місці. За букмекерськими прогнозами, українські музиканти, завдяки успішним репетиціям, а відтак і популярності, що зростає, мають високі шанси опинитися в першій п’ятірці, а то й трійці серед усіх 39 учасників пісенного проєкту.

Другий півфінал конкурсу відбується 20 травня. А масштабний фінал заплановано на 22 травня.

«Євробачення» – щорічний пісенний конкурс, в якому беруть участь країни-члени Європейської мовної спілки. Вперше пісенне змагання відбулося у 1956 році.

Україна дебютувала на проєкті у 2003 році. Державу представляв Олександр Пономарьов, який посів 14-ту місце.

Цього року пісенний конкурс пройде за безпрецедентних заходів безпеки. Щоб потрапити до розважального комплексу, де відбуватиметься дійство, необхідно бути в масці і мати негативний тест на COVID, який необхідно робити кожні 48 годин.