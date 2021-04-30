Нідерланди: на «Євробачення» допустять близько 3500 глядачів

Уряд Нідерландів підтвердив, що на «Євробачення» у Роттердамі допустять глядачів. Втім, при цьому мають бути дотримані суворі протиепідемічні умови, що здоров’я і безпеку фанатів, команди організаторів, преси та учасників, заявили організатори.

На арену допустять не більше 3500 глядачів – приблизно 20 відсотків загальної кількості місць на Rotterdam Ahoy. Квитки доступні тільки тим, хто придбав їх на шоу, що мало відбутися 2020 року.

Очікується, що всі глядачі дотримуватимуться суворих протоколів з охорони здоров’я і безпеки, встановлених урядом Нідерландів.

Минулого року конкурс не провели через пандемію.