Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
14 травня 2021, Київ 07:02
Новини | Суспільство

«Євробачення-2021»: солістка гурту «Go_A» отримала негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19

12 травня солістка «Go_A» пропустила другу репетицію на пісенному конкурсі «Євробачення-2021» через погане самопочуття

Cолістка гурту «Go_A» Катерина Павленко отримала негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, повідомила голова делегації України на «Євробаченні-2021» у Нідерландах Оксана Скибінська «Суспільному» 13 травня.

«Ми щойно дізналися результат. У Катерини Павленко негативний результат ПЛР-тесту. Ти ж ми з повними силами повертаємося до активної підготовки до репетицій, до шоу», – сказала Скибінська.

12 травня Павленко пропустила другу репетицію на пісенному конкурсі «Євробачення-2021» через погане самопочуття.

«Go_A» має виступити на «Євробаченні» в Нідерландах з піснею «Шум». Колектив мав представляти Україну з треком «Соловей» на конкурсі у 2020 році, однак захід перенесли через пандемію COVID-19.

Україна виступить у першому півфіналі, який запланований на 18 травня. Фінал відбудеться 22 травня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG