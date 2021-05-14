«Євробачення-2021»: солістка гурту «Go_A» отримала негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19

Cолістка гурту «Go_A» Катерина Павленко отримала негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, повідомила голова делегації України на «Євробаченні-2021» у Нідерландах Оксана Скибінська «Суспільному» 13 травня.

«Ми щойно дізналися результат. У Катерини Павленко негативний результат ПЛР-тесту. Ти ж ми з повними силами повертаємося до активної підготовки до репетицій, до шоу», – сказала Скибінська.

12 травня Павленко пропустила другу репетицію на пісенному конкурсі «Євробачення-2021» через погане самопочуття.

«Go_A» має виступити на «Євробаченні» в Нідерландах з піснею «Шум». Колектив мав представляти Україну з треком «Соловей» на конкурсі у 2020 році, однак захід перенесли через пандемію COVID-19.

Україна виступить у першому півфіналі, який запланований на 18 травня. Фінал відбудеться 22 травня.