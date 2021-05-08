Український гурт «Go_A» прибув до Нідерландів на «Євробачення-2021»

Український музичний гурт «Go_A» прибув на пісенний конкурс «Євробачення-2021» у Нідерландах.

Відео з аеропорту гурт розмістив на своїй сторінці в інстаграмі.

Група вже прибула до Амстердама, звідки має вирушити до Роттердама.

«Go_A» виступить на «Євробаченні» з піснею «Шум». Колектив мав представляти Україну з треком «Соловей» на конкурсі у 2020 році, однак захід перенесли через пандемію COVID-19.

Україна виступить у першому півфіналі, який запланований на 18 травня. Фінал відбудеться 22 травня.