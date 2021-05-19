«Євробачення-2021»: букмекери прогнозують Україні четверте місце

Букмекери прогнозують Україні четверте місце на пісенному конкурсі «Євробачення-2021», свідчать дані порталу Eurovision World.

При цьому ще 7 травня гурту «Go_A», який представляє Україну з піснею «Shum», пророкували 16 місце. Зараз шанси на перемогу в конкурсі оцінюють у 9%.

Фаворитами вважають італійський гурт Maneskin з піснею Zitti e buoni з шансами на перемогу у 22%.

18 травня гурт «Go_A» вийшов до фіналу «Євробачення-2021», який відбудеться 22 травня в нідерландському Роттердамі. За перемогу Україна позмагається з представниками 25 країн.