Соліст гурту-переможця «Євробачення» пройде тест на вживання наркотиків

Організатори «Євробачення» заявили, що соліст гурту-переможця пісенного конкурсу пройде добровільний тест на вживання наркотиків після того, як заперечив поширені у мережі припущення про те, що він нюхав кокаїн під час трансляції.

Даміано Давід, який повернувся в Італію, здасть тест 24 травня, йдеться в заяві спонсора конкурсу – Європейської мовної спілки.

«Ми хочемо розвіяти чутки», – сказав співак журналістам у Римі, коли гурт повернувся додому після перемоги 22 травня в Роттердамі.

Інформація про можливе вживання наркотиків поширилася через «вірусні» відео, на яких Давід схилився над столом в зоні для гостей під час прямої телетрансляції, яку подивилися близько 200 мільйонів глядачів по всьому світу.

Давід сказав, що не вживає наркотики, коли його запитали про ці відео, пояснивши, що схилився над столом, тому що інший учасник групи розбив склянку біля його ніг. Організатори підтвердили, що під цим столом, дійсно, було бите скло.

Італійська група з данською назвою Måneskin (Місячне світло) посіла перше місце на цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення» в Нідерландах за пісню Zitti E Buoni.