«Суспільне» просить ДПСУ перевірити довідку про законність відвідин Криму співачкою Аліною Паш

Суспільний мовник повідомив про звернення до Державної прикордонної служби України щодо перевірки довідки про законність перетину кордону з Кримом, наданої командою переможниці національного відбору на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022» Аліни Паш.

«У зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби», – йдеться в повідомленні пресслужби «Суспільного».

Крім того, мовник наголосив, що не підписуватиме угоду про участь у «Євробаченні» з переможницею нацвідбору до завершення перевірки та з’ясування фактів.

12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на «Євробачення-2022». Співачка Alina Pash у ньому перемогла із піснею «Тіні забутих предків». Користувачі в соцмережах розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму в 2015 році. Український суспільний мовник перед відбором заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю. За інформацією Суспільного, виступ співачки в Криму відбувався на приватному заході.

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах країни-агресора після 15 березня 2014 року чи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.