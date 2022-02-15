«Євробачення-2022»: ДПСУ не видавала Аліні Паш документ про законний в’їзд до Криму

Державна прикордонна служба України не видавала переможниці Національного відбору документ про законний перетин адміністративного кордону з окупованим Кримом. Про це йдеться в коментарі речника служби Андрія Демченка журналістам кількох видань 15 лютого.

За його словами, відомство проаналізувало оприлюднену Суспільним мовником інформацію про те, що Паш надала довідку, яка нібито підтверджувала законний перетин кордону.

«Нам не відомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався», – сказав речник.

Він підтвердив, що служба отримала звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії із проханням перевірити походження довідки. Незабаром мовник отримає відповідь ДПСУ.

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Як додає «Суспільне», Демченко не відповів на питання, чи взагалі Паш має документ про перетин кордону. Він послався на те, що це інформація про перетин кордону є конфіденційною і її може отримати тільки та особа, якої вона стосується.

Радіо Свобода звернулося до Суспільного мовника по коментар щодо ситуації. Наразі компанія публічно не коментувала заяву представника Держприкордонслужби.

12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на «Євробачення-2022». Співачка Alina Pash у ньому перемогла із піснею «Тіні забутих предків». Користувачі в соцмережах розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму в 2015 році.

Український суспільний мовник перед відбором заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю. За інформацією Суспільного, виступ співачки в Криму відбувався на приватному заході.

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах країни-агресора після 15 березня 2014 року чи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.