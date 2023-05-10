За результатами першого півфіналу «Євробачення» визначили десятьох учасників фіналу

За результатами першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023», що пройшов ввечері 9 травня в Ліверпулі (Велика Британія), стали відомі десять країн-учасників фіналу.

У першому півфіналі за вихід у фінал змагалися 15 учасників. За результатами глядацького голосування до фіналу пройшли: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія і Норвегія.

Виконавці з Мальти, Латвії, Ірландії, Азербайджану й Нідерландів далі брати участь у конкурсі не будуть.

Ще десять учасників фіналу визначать у другому півфіналі конкурсу 11 травня.

Україна, як переможниця попереднього року, автоматично вийшла одразу у фінал разом із так званою «великою п’ятіркою»: Великою Британією, Францією, Німеччиною, Іспанією та Італією. Ці країни (окрім Британії) вважаються засновниками та головними спонсорами конкурсу.

Україну цього року представляє гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel.

Фінальне шоу, яке відбудеться в суботу, 13 травня, визначить переможця.

Англійське місто приймає 67-й за рахунком конкурс від імені України, перемогу якій минулого року приніс гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania.

Сама Україна не змогла прийняти «Євробачення-2023» через російське повномасштабне вторгнення.

Велика Британія, яка посіла рік тому друге місце, запропонувала організувати захід на своїй території під слоганом «Об’єднані музикою».

Росію, а також Білорусь знову відсторонили від участі через агресію проти України.

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