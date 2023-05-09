У Ліверпулі відбудеться перший півфінал «Євробачення»

У Ліверпулі 9 травня, стартує щорічний музичний конкурс «Євробачення», у якому беруть участь артисти із 37 країн. Конкурс почнеться о 21-й годині за Центральноєвропейським літнім часом (о 22-й за Києвом).

Англійське місто приймає 67-й за рахунком конкурс від імені України, перемогу якій минулого року приніс гурт гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania.

Сама Україна не змогла прийняти «Євробачення-2023» через російське повномасштабне вторгнення.

Велика Британія, яка посіла рік тому друге місце, запропонувала організувати захід на своїй території під слоганом «Об’єднані музикою».

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На учасників та глядачів чекають два півфінали – 9 та 11 травня, та фінальне шоу, яке відбудеться в суботу, 13 травня, коли визначать переможця.

Україна, як переможниця попереднього року, автоматично вийшла одразу у фінал разом із так званою «великою п’ятіркою»: Великою Британією, Францією, Німеччиною, Іспанією та Італією. Ці країни (окрім Британії) вважаються засновниками та головними спонсорами конкурсу.

Україну цього року представляє гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel.

Росію, а також Білорусь знову відсторонили від участі через агресію проти України.