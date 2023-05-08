Сергій Жадан про нову поетичну книгу, європейські гастролі, прем’єру у Львові, піар і розлучення

ЛЬВІВ – Український поет, волонтер, номінант на Нобелівську премію з літератури Сергій Жадан презентував у Львові нову поетичну книгу «Птах: вірші, що стали піснями», і анонсував прем’єру благодійного концерту, який відбудеться у Львівській опері 22 травня. А цими днями Сергій Жадан розпочинає концертне турне Європою, під час якого збиратиме гроші на підтримку Збройних сил України.

Сергій Жадан дав невелике ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода після презентації.

У поетичну збірку Сергія Жадана увійшли вірші, написані давніше, а також частина текстів – нова. Ці вірші ще не публікувались, але особливо дорогі для поета і були написані для пісень.

У цій книзі є кілька віршів, яких немає і не буде ніде

«У цій книзі є кілька віршів, яких немає і не буде ніде. Коли пишеш поезію для співу, то розумієш, що вона співатиметься, тому слід враховувати суто поетично, образно, структурно. Себто, йдеться не про примітивізацію тексту, а розуміння контексту, хто і як співатиме. Але ці вірші цілком самодостатні», – говорить Радіо Свобода Сергій Жадан.

Книга видана у видавництві «Ковчег «Україна» як мистецький об’єкт: видрукувана на рисовому папері, з копірками, дзеркальною фольгою. До того ж, музичні композиції можна прослухати за QR-кодами. Тому, розповідає Ярина Винницька, засновниця культурної платформи «Ковчег «Україна», вийшла дороговартісна, ексклюзивна, подарункова:

По віршах Жадана можна побачити своє власне віддзеркалення

«Дуже поліграфічно вишуканий матеріал. Вірш «Сніг» має декілька шарів кальки рисового паперу, що нагадує шарудіння снігу. Метаморфічні метафори, що наскрізь елементом є дзеркальна фольга. По віршах Жадана можна побачити своє власне віддзеркалення. Чи зараз на часі видання дорогих ексклюзивних книг? Чи на часі поезія і концерти? У час війни можна закинути нам, що такі видання не є речами першої необхідності. Як і живопис чи поезія, не є необхідними для виживання. Але якщо їх забрати, тоді постає питання: «Навіщо тоді взагалі виживати?». У такій книзі поєднуються три музи – літературний текст, графічний дизайн і ексклюзивна поліграфія – дизайнерський папір, висічка, фактурні лаки та інші ексклюзивні поліграфічні прийоми».

Книжки мають видаватися гарно і тішити око й руки тих, хто їх читає, наголошує Сергій Жадан. Але мета нової поетичної збірки не лише естетична, але передусім благодійна. Бо гроші від продажу книгу, зазначає, віддадуть на підтримку ЗСУ, і це допоможе придбати необхідні для воїнів речі на фронт.

Власне, нова поетична збірка надихнула Сергія Жадана на музичний проєкт «Птах». Цей благодійний концерт відбудеться у Львівській опері 22 травня. Вже нині майже всі квитки розкуплені.

У концерті братимуть участь багато музикантів, які співають мої вірші

«Я погодився на цей проєкт, тому це неймовірна можливість залучити до цієї історії багато людей, яких люблю, поважаю. У концерті братимуть участь багато музикантів, які співають мої вірші», – наголосив Сергій Жадан.

У Львівській опері відбудеться два благодійні концерти. Сергій Жадан до участі запросив співачок Мар’яну Садовську, Христину Соловій, Соломію Чубай, джазового музиканта Марка Токара, гурт «Мертвий півень» виступить вперше після кількарічної перерви, а також на сцені разом із іншими виконавцями будуть гурти «Жадан і Собаки» та «Лінія Маннергейма», «Брати Гадюкіни». Атмосфера на концерті, пожартував Сергій Жадан, буде «пташиною».

Поезія і війна

Те, що пишеться для проєкту «Жадан і Собаки» та «Лінія Маннергейма», різниться між собою, бо різна естетика, просодія, інтонації, і це, наголосив в інтерв’ю Радіо Свобода Сергій Жадан, він враховує при написанні віршів.

– Як змінилась ваша поезія через війну, як ви це відчуваєте?

Про війну не можна говорити у минулому часі, вона далі триває щоденно

– Змінилась тією мірою, як я, як ми всі змінились. Ці зміни не можна не помітити. Щоб їх охарактеризувати, оцінити, потрібно трішки часу, бо вся ця історія залишається відкрита. Про війну не можна говорити у минулому часі, вона далі триває щоденно, забираючи життя наших співвітчизників. Ми лише згодом намагатимемося розібратися у собі, цих змінах, які відбулись. Але я розумію, що півтора року тому я був іншою людиною.

– Чим інший концерт у Львівській опері, чому на нього варто прийти?

– Такого добору музикантів, такої компанії більше ніде і ніколи не буде. Це ексклюзивна річ, тому що це не просто концерт за участі різних музикантів, які виконують свої пісні. Тут буде багато спільних пісень, колаборацій, дуже ексклюзивних речей. Можливо, з того, що ми зараз вигадуємо і над чим працюємо, щось запишемо. Виникла ідея зробити записи, але чи вдасться. Цей концерт якраз для тих, хто любить музикантів, чиї прізвища є на афішах, і хочуть від них почути таке, чого не почують на сольних концертах.

– Живемо у час сильного інформаційного навантаження, у час піару, різного. Не має промоції, скандалу, піару і про людину зі світу культури, політики не знають. Наскільки для вас важливо постійно бути присутнім в інформаційному просторі, бути на слуху, чи таки важливіше, щоб люди вслухались у ті смисли, які намагаєтесь донести?

Чим більший розголос, тим більша допомога

– На слуху важливо бути, коли йдеться про якусь діяльність, для мене це волонтерську. Мені важливо, щоб про те, чим ми з друзями займаємося на волонтерській ниві, знали і говорили. Чим більший розголос, тим більша допомога. На цьому і тримається волонтерство: люди про тебе знають, довіряють, допомагають, підтримують те, що робиш. Хочу всім, хто долучається до допомоги, подякувати. Хоч війна вже така повномасштабна другий рік, але допомога не зменшується, і Україна дуже активно включається у всі ці речі, які ми робимо. То ж чому не скористатись ресурсом і аудиторією? Це не робиться задля власного збагачення і самопіару. Це робиться для нашої спільної перемоги, і я цього цілком свідомий.

– Після 8 травня ви розпочинаєте концертний тур Європою, благодійний. Яка публіка приходить на ваші концерти? Наскільки є зацікавлення Україною у світі, як ви це відчуваєте, бачите? Чи вважаєте себе культурним дипломатом України?

Мета одна – важливо проговорити те, що відбувається в Україні

– Ми продовжуємо їздити світом і виступати. Робили це торік. Мета одна – важливо проговорити те, що відбувається в Україні. Приходять українці і місцеві німці, австрійці. Десь 50 на 50 – присутні місцеві мешканці і українці, які там живуть. Часто бувають страшенно зворушливі історії, коли українці приходять зі своїми новими друзями або з тими людьми, в кого живуть, з ким познайомились, через персональні контакти і передається інформація, зацікавлення Україною. Для тих, хто приходить на концерти, це можливість почути напряму про події в Україні. Не через політичні меседжі, новинні портали, важливо це чути через суб’єктивний погляд митців. Тому потрібно, щоб українські поети, письменники, актори їздили і говорили світові про Україну, щоб Україна не зникала з життя людей у Європі, США, Канаді. Всі наші концерти – на підтримку ЗСУ, передаємо весь прибуток і збираємо кошти для хлопців і дівчат. Культурні діячі роблять це чесно і звітують.

Культурний фронт виконує дуже важливу функцію і роль у час цієї війни. Можна лиш подивитись, які вдається збирати великі суми. Але важливі не ці суми, кількість зібраних речей, а резонанс, який викликають виступи українських митців у світі, наскільки Україна важлива у світі, вичитувана. Мистецтво має виконувати функцію певних провідників, літописців.

Багато іноземців, зокрема німців, австрійців, швейцарців, починають вивчати українську мову. Для них недостатньо читати новини. Вони хочуть розібратися самі, що це за країна, за суспільство, за народ, в яких є своя мова, і це не російська, як виявляється; що в них література, і не російська, своя культура, і це не російська. У такий спосіб Україна себе відкриває, і за це ми платимо дуже велику ціну.

На мистцеві має бути відповідальність, тому що ми сьогодні говоримо не про свої літературні амбіції, не про свої літературні кар’єри. Ми сьогодні представляємо Україну, яка воює, яка бореться і намагається захистити свою свободу і незалежність. І у цьому випадку ми теж учасники цієї боротьби, і наш фронт не менш важливий, ніж волонтерство всередині країни.

– Як оцінюєте українське суспільство, яке у соціальних мережах активно обговорює теми, для прикладу, дрон над Кремлем, а у цей час, можливо, залишається менш поміченою тема загибелі понад двох десятків людей у Херсоні через ракетний обстріл Росії. Таких прикладів є чимало, коли одні теми заступають інші, більш важливі для українців. Або ж днями Сергій Жадан – поет і волонтер – поступився великій хвилі обговорень на різних платформах про особисте життя – розлучення Жадана? Розлучення Жадана стало гугл-трендом.

Мені неважливо, скільки збиратиметься лайків, я роблю те, що робив раніше

– Це питання скоріше про те, як сформований інформаційний ринок, як сформоване інформаційне поле. Те, що я робив, те й роблю. Мені неважливо, скільки збиратиметься лайків, я роблю те, що робив раніше. Про це більше думаю.

– Не образились на українців?

– Мені 49 років. І я давно ні на що не ображаюсь.

У квітні Сергій Жадан подав на розлучення. Подружжя разом прожило 15 років. Справу розглядатиме Личаківський суд Львова. Ця тема активно обговорюється шанувальниками поета. Особисте життя українського поета зацікавило велику аудиторію одразу ж після виходу кліпу Сергія Жадана зі співачкою Христиною Соловій. Сергій Жадан і Христина Соловій бути присутні разом на презентації книжки у Львові, також виступатимуть на сцені Львівської опери на благодійному концерті на підтримку ЗСУ.