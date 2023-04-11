«Найважче – бачити друзів серед загиблих». Подкаст «Свої серед своїх» із військовим лікарем Геннадієм М’ясоєдовим

Гість шостого епізоду подкасту «Свої серед своїх» – Геннадій М’ясоєдов, хірург, рок-музикант, військовий лікар, який має досвід порятунку поранених ще з Революції гідності та початку війни у 2014-2015 роках.

У подкасті «Свої серед своїх» Радіо Свобода спілкується із українцями та українками, які стали до лав Сил оборони України у російсько-українській війні.

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Геннадій М’ясоєдов – хірург із понад 30-ти річним досвідом – під час російсько-української війн несе службу у медпункті окремого 130-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України.

Про початок війни

Для М’ясоєдова війна розпочалася ще під час подій Революції гідності, коли він чергував у медпункті Будинку профспілок. Потім, із 18 по 20 лютого 2014 року, оперував поранених у кафе «Млинці» на Майдані.

Після початку бойових дій на Донбасі, лікар почав їздити на війну і там допомагати пораненим. Він був добровольцем, мав ротації по два тижні, потім – місяць на роботі в Києві.

Геннадій М’ясоєдов вивозив поранених із Донецького аеропорту, і врятував багато життів. На фронті він отримав позивний «Маестро».

Ось що написала лише про про 1 грудня 2014 року – волонтерка і керівниця бригади швидкого реагування «Вітерець», Народний Герой України Галина Алмазова:

«Найважчі 5 днів чергування під аеропортом. Загиблі… Земля їм пухом! Поранені, вже втратила їм рахунок... Нічні виїзди і заїзди назад на передову під безперервними обстрілами. Хто «в темі» – той зрозуміє, ЩО це означає: надможлива швидкість по засніжених дорогах, вимкнені фари, стогони поранених, благання, щоб довезти їх живими, а нам повернутися назад. Дрімання під звук працюючої рації… Щоразу здригаєшся від слова «медики». Геннадію М'ясоєдов, СПАСИБІ за витримку і професіоналізм! Ти – герой! 95-ка, «кіборги» і «ведмежата», пишаюся, що була всі ці дні поруч з вами! З поверненням, рідні!​».

Щоб поїхати на Схід рятувати життя оборонців України, М'ясоєдов брав відпустку, іноді – за власний рахунок. На фронті

Так тривало перші два роки війни.

Одна зі знакових історій воєнного досвіду М’ясоєдова – евакуація поранених із Дебальцевого у лютому 2015-го року.

Разом із медичною командою швидкого реагування «Вітерець» він виїжджав із міста одним із останніх і врятував там не одного бійця. При цьому самі медики перебували під постійними обстрілами.

Мобілізація

24 лютого 2022-го року Геннадій М’ясоєдов без вагань прийшов у тероборону, де його одразу взяли на посаду лікаря.

Перші кілька тижнів провів на паркінгу в Солом'янському районі, де надавав допомогу пораненим. Потім займався евакуацією із Ірпеня, а згодом його підрозділ потрапив на Харківщину.

Зараз Маестро служить на Донецькому напрямку.

«Ми намагаємося, щоб цсі вижили. На жаль, не всі виживають», – каже М’ясоєдов.

Він служить лікарем медпункту, а це означає, що наразі не практикує хірургію і це те, чого йому не вистачає із цивільного життя.

«Цього бракує і це декваліфікація мене, як хірурга, скажімо так. Я вважаю, що міг би більше робити, якби працював десь на стабілізаційному пункті, але це армія, я не можу йти туди, куди захочу»

Найскладніше у його роботі – бачити серед загиблих чи поранених своїх знайомих або друзів, з якими буквально щойно спілкувався. Але загалом старається пристосовуватися, тримати розум холодним і сприймати ситуацію як роботу, яку потрібно робити якісно.

Музика і війна

Геннадій М’ясоєдов не лише лікар. Він також автор музики і текстів рок-гурту «Калєкція», що існує з 1989 року. Наприкінці 90-х гурт познайомився з Сергієм Жаданом і виконує пісні на його тексти. Від самого початку «Калєкція» співає лише україномовні пісні.

Під час військової служби гітара завжди з «Маестро», хоча так було не з перших днів.

«Я прийшов у ТРО без неї, але просто в розбитому будинку знайшов акустичну гітару. І от з початку березня 2022-го року вона їздить зі мною».

Під час служби на Харківщині, М’ясоєдов виступав на кількох благодійних концертах разом із гуртами «Жадан і Собаки», ТНМК, «Тінь Сонця».

Зараз лікар грає переважно для себе – коли є час і настрій. Але мріє зібрати всіх музикантів і організувати великий концерт.

У шостому епізоді подкасту «Свої серед своїх» розповідається про:

роботу медиків-добровольців у 2014-2015 роках;

евакуацію пораненого із поля бою;

якість турнікетів і чому важливо їх правильно накладати;

те, від чого найчастіше гинуть військові;

те, чи стежать на фронті за суперечками в інтернеті;

значення музики під час війни;

те, чому не всі військові «сонечки».

Слухати подкаст можна на подкаст-платформах:

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