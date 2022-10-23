Жадан отримав німецьку літературну Премію миру

Український письменник Сергій Жадан отримав 23 жовтня Премію миру німецьких книгарів, повідомляє Український інститут книги. Нагороду митець отримав за творчість та гуманну позицію, допомогу цивільним та військовим.

«Ми говоримо емоційно, напружено, прямо. Українцям не треба виправдовуватися за свої емоції, але їх треба пояснити. Ми можемо пояснити, ми можемо описати, що з нами сталося і відбувається далі. Ми мусимо налаштуватися, що це не буде легка розмова. Але її треба сьогодні почати», – сказав Жадан на урочистій церемонії.

Премія миру німецької книготоргівлі – це щорічна премія Німецької книготорговельної асоціації, нагороду присуджують з 1950 року. Призовий фонд складає 25 тисяч євро. Раніше премію отримували Герман Гессе, Карл Ясперс, Януш Корчак, Астрід Ліндрен, Орхан Памук, Маргарет Етвуд та інші літератори.

Це не перше відзначення Жадана в Німеччині. Раніше цього року, в липні, фонд Генріха Бьолля присудив українському письменнику нагороду імені Ганни Арендт за «політичне мислення».