Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Мінкульт позбавив два пам’ятники Пушкіну в Києві охоронного статусу

Ілюстраційне фото. Демонтаж пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну в місті Дніпрі, 16 грудня 2022 року

Два пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну в Києві позбавили охоронного статусу, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики 11 травня.

Відомство визнало пам’ятники такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України і об’єктів культурної спадщини. Відповідний наказ підписав міністр Олександр Ткаченко.

Читайте також: Без Ушакова, Пушкіна та Суворова. Нова хвиля дерусифікації на півдні України

Йдеться про пам’ятник-бюст Пушкіну на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка, 1, а також погруддя за адресою вулиця В’ячеслава Чорновола, 37-А. Обидві скульптури визнали такими, що не відповідають критеріям, прописаним у законі «Про охорону культурної спадщини» та в Порядку визначення категорій пам’яток.

Напередодні в застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо встановлення бюстів на станції метро «Університет» замість бюстів російських діячів. Замінять погруддя Олександра Пушкіна, Михайла Ломоносова, Максима Горького та Дмитра Менделєєва.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG