У столичному застосунку з’ясовують, ким замінити бюсти російських діячів на станції метро «Університет»

У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо встановлення бюстів на станції метро «Університет» замість бюстів російських діячів.

Згідно з повідомленням КМДА, голосування триватиме до 24 травня.

Проголосувати можна в розділі «Електронна демократія» – «Опитування».

Нині на станції присутні лише українські діячі: Іван Франко, Тарас Шевченко, Олександр Богомолець та Григорій Сковорода.

Замінять погруддя Олександра Пушкіна, Михайла Ломоносова, Максима Горького та Дмитра Менделєєва.

З початком російського повномасштабного вторгнення влада Києва пожвавила процес вилучення символів і назв, пов’язаних із РФ та заміни радянських і російських топонімів на об’єктах міста.