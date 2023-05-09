Активісти не дали послу РФ у Польщі покласти вінок до меморіалу радянських воїнів у Варшаві

Проукраїнські активісти у Польщі та біженці з України не дозволили російському послу у Варшаві Сергію Андрєєву 9 травня покласти вінок до пам’ятника солдатам Червоної армії у столиці Польщі.

Як передає «Польське радіо», посол в супроводі охорони прямував до меморіалу, однак туди не потрапив.

Крім того, перед входом активісти виклали ряд українських прапорів та хрестів з іменами жертв розв’язаної Росією війни в Україні.

Торік російського посла 9 травня облили червоною фарбою – також на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

До Польщі після початку війни приїхало понад мільйон громадян України, які рятувалися від бойових дій. Влада країни займає жорстку позицію щодо дій Москви. Як представники влади Польщі, так і багато активістів заявляють, що російські представники використовують День перемоги як привід для виправдання нинішньої російської агресії.