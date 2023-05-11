Удар по Вовчанську: з-під завалів дістали жінку, її госпіталізували

Російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області, повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, один зі снарядів влучив у приватний будинок, його господиня опинилася під завалами. Рятувальники, які виїхали на місце, дістали її з-під уламків будівлі і передали медикам.

Читайте також: Російський обстріл Вовчанська: чоловік загинув, жінка може бути під завалами

«Вона отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги постраждалу доставлено до лікувального закладу», – повідомляє служба.

Раніше 11 травня російські війська обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Торнадо» селище Великий Бурлук, поранивши жінку та 16-річну дівчину.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, зокрема, Харківської області. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.