Удар РФ по Куп’янську: рятувальники виявили тіло другої загиблої

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Куп’янську на Харківщині 25 квітня зросло до двох.

Як повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під час розбирання завалів будівлі музею, в який вранці влучила російська ракета С-300, рятувальники виявили тіло другої жінки.

Раніше Синєгубов в ефірі Радіо Свобода повідомляв про одну загиблу: працівницю музею. Ще одна жінка на той час перебувала під завалами.

За його словами, два удари ракетами типу С-300 влучили в центр Куп’янська, в тому числі було влучання в будівлю Краєзнавчого музею.

Крім двох загиблих, десятеро людей були поранені: трьох – шпиталізували, ще семеро постраждалих відмовилися від госпіталізації.

Синєгубов назвав Куп’янський напрямок найгарячішим у Харківській області. «Ворог і надалі чинить фактично терор місцевого населення, оскільки жодних успіхів на фронті на нашому напрямку немає», – додав він.

Напередодні через обстріли Харківщини в Дворічній загинула місцева жителька.

Харківська область фактично щодня зазнає обстрілів російських військ.

На початку вересня 2022 року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, у тому числі Вовчанськ і Куп’янськ.