Удар по Куп’янську: одну загиблу дістали з-під завалів – Синєгубов

Внаслідок удару по центру Куп’янська загинула щонайменше одна людина – про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі Радіо Свобода «Свобода.Ранок».

За його словами, два ракетних удари ракетами типу С-300 влучили в центр міста, в тому числі було влучання в будівлю Краєзнавчого музею. Загинула працівниця музею.

«Одну жінку дістали, на жаль, мертвою з-під завалів. За нашими даними, ще одна людина може перебувати під завалами», – заявив голова області.

Трьох людей госпіталізували, ще семеро постраждалих відмовилися від госпіталізації.

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Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється, на місці працюють екстрені служби.

Синєгубов назвав Куп’янський напрямок найгарячішим у Харківській області.

«Ворог і надалі чинить фактично терор місцевого населення, оскільки жодних успіхів на фронті на нашому напрямку немає», – додав він.

Напередодні через обстріли Харківщини в Дворічній загинула місцева жителька.

Харківська область фактично щодня зазнає обстрілів російських військ.

На початку вересня 2022 року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, у тому числі Вовчанськ і Куп’янськ.