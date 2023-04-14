Двох експосадовців місцевої влади на Харківщині затримали за співпрацю з окупантами – СБУ

Служба безпеки України затримала трьох жителів Харківської області – про це відомство повідомило 14 квітня.

Серед затриманих – двоє жителів Вовчанського району, які працювали раніше в органах місцевого самоврядування. Після окупації частини області вони, за даними слідства, добровільно пішли на співпрацю з російськими військами і були призначені помічниками керівника «територіального управління» окупаційної адміністрації району.

«На цих «посадах» вони виконували вказівки агресора щодо підготовки і проведення псевдореферендуму на території захоплених громад. Для цього колаборанти особисто організовували збори місцевих жителів, де агітували брати участь у фейковому плебісциті і «проголосувати» на користь кремля», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, затримані, додають у СБУ, змушували місцевих жителів вступати до складу так званих окупаційних «виборчкомів» і погрожували репресіями в разі незгоди. Їм повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і колабораційній діяльності.

Ще один затриманий – 55-річний житель Дворічної Куп’янського району, який у серпні 2022 року погодився очолити створене окупантами «управління фінансів» захопленого району.

«Під час звільнення регіону колаборант втік до Харкова, де намагався «загубитися» та уникнути відповідальності. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали», – додає Служба.

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Чоловіку повідомили про підозру в статті про колабораційну діяльність.

На початку вересня 2022 року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, у тому числі Вовчанськ і Куп’янськ. З того часу правоохоронці неодноразово повідомляли про затримання підозрюваних у співпраці з російськими військами під час окупації.