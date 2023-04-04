СБУ заочно повідомила про підозру трьом членам окупаційної адміністрації Снігурівки

Служба безпеки України зібрала докази щодо трьох жителів Миколаївщини, яких звинувачують у тому, що вони очолили окупаційні органи влади під час окупації Снігурівки.

«Вони добровільно погодилися зайняти «керівні посади» в незаконних органах влади на початку повномасштабного вторгнення. Організатором злочинної групи є колишній мешканець Миколаївщини, проросійський пропагандист Юрій Барабашов. Його «призначенню» особисто сприяв терорист Пушилін, на якого колаборант тривалий час працював у тимчасово окупованому Донецьку», – йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, саме він займався організацією незаконного референдуму про «приєднання» окупованої частини Миколаївської області до складу Росії.

«Для виконання ворожих вказівок фігурант залучив двох своїх спільників – колишніх голову Снігурівської міськради Олександра Ларченка та депутатку Баштанської районної ради Тетяну Мезіну. Під керівництвом гауляйтера вони організовували подворові обходи місцевих жителів і змушували людей «проголосувати» на користь агресора. У разі відмови – погрожували репресіями та «конфіскацією» майна», – додає відомство.

Фігурантам повідомили про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Їм загрожує від 10 до 12 років ув’язнення. Справу передали до суду.

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Під час звільнення Миколаївської області троє підозрюваних втекли на окуповану частину півдня України, додають у Службі.

Місто Снігурівка Миколаївської області було окуповане російськими військовими до листопада 2022 року, коли Збройні сили України звільнили всю лівобережну частину Херсонської області і майже всю територію Миколаївської області.