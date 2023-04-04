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СБУ заочно повідомила про підозру трьом членам окупаційної адміністрації Снігурівки

Місто Снігурівка Миколаївської області було окуповане російськими військовими до листопада 2022 року

Служба безпеки України зібрала докази щодо трьох жителів Миколаївщини, яких звинувачують у тому, що вони очолили окупаційні органи влади під час окупації Снігурівки.

«Вони добровільно погодилися зайняти «керівні посади» в незаконних органах влади на початку повномасштабного вторгнення. Організатором злочинної групи є колишній мешканець Миколаївщини, проросійський пропагандист Юрій Барабашов. Його «призначенню» особисто сприяв терорист Пушилін, на якого колаборант тривалий час працював у тимчасово окупованому Донецьку», – йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, саме він займався організацією незаконного референдуму про «приєднання» окупованої частини Миколаївської області до складу Росії.

«Для виконання ворожих вказівок фігурант залучив двох своїх спільників – колишніх голову Снігурівської міськради Олександра Ларченка та депутатку Баштанської районної ради Тетяну Мезіну. Під керівництвом гауляйтера вони організовували подворові обходи місцевих жителів і змушували людей «проголосувати» на користь агресора. У разі відмови – погрожували репресіями та «конфіскацією» майна», – додає відомство.

Фігурантам повідомили про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Їм загрожує від 10 до 12 років ув’язнення. Справу передали до суду.

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Під час звільнення Миколаївської області троє підозрюваних втекли на окуповану частину півдня України, додають у Службі.

Місто Снігурівка Миколаївської області було окуповане російськими військовими до листопада 2022 року, коли Збройні сили України звільнили всю лівобережну частину Херсонської області і майже всю територію Миколаївської області.

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