СБУ повідомила про підозру голові «Росавіації», який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт

Служба безпеки повідомила про підозру керівнику Федерального агентства повітряного транспорту РФ («Росавіація») Олександру Нерадьку.

«Підсанкційний очільник «Росавіації» сприяв міноборони країни-агресора у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму. Для цього він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога. З кінця вересня до листопада минулого року за сприяння Нерадька агресор переправив до аеропортів «Платов» у Ростовській області та «Сімферополь» понад 3 тисячі військових та велику кількість боєприпасів. У подальшому окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах», – розповіли в СБУ.

Підозру оголошено за статтею «планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни». Стаття передбачає до 15 років ув’язнення.

Публічних коментарів Нерадька щодо підозри немає.

Нині чинні санкції ЄС проти РФ, серед іншого, передбачають суттєві обмеження для російської авіації, зокрема заборону на постачання до Росії літаків і комплектуючих.