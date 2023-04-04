Депортація українців та «нові суб’єкти федерації»: як Росія перекладає відповідальність на колаборантів

У лютому в Сімферополі в одному із засідань Російської громадської ради при Державному комітеті у справах міжнаціональних відносин Криму взяла участь «офіційна представниця Херсонської області в Криму» Світлана Запорожська. Про початок діяльності такої установи раніше наприкінці 2022 року заявляв призначений Росією так званий тимчасово виконувач обов’язків губернатора окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

Що відомо про кримське російське «представництво» окупованої частини Херсонщини, які функції виконує установа щодо депортованих українців і як це пов’язано з виданим у Гаазі ордером на арешт Володимира Путіна – у цих питаннях разом з експертами розбиралися Крим.Реалії.

Росія намагається запроваджувати на «нових територіях» свої порядки

Незважаючи на засудження агресії та реакцію світової спільноти, Російська Федерація продовжує військове вторгнення та використала національні правові механізми для спроби інкорпорації захоплених в Україні частин територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Ухваливши відповідні федеральні закони, в Росії називають ці території «новими суб’єктами федерації» і формують там невизнані органи влади.

Терміном до січня 2026 року законодавці агресора визначили «перехідний період» для так званої «Херсонської області у складі Росії». На цей час Кремль надав Володимиру Сальдо виняткові права, він одноосібно визначає систему та структуру органів влади, включаючи «представництва».

20 грудня 2022 року своїм указом Сальдо наділив повноваженнями представляти «виконавчі органи» окупованої частини Херсонщини в Раді Федерації свого колишнього помічника Костянтина Басюка, колись – кадрового співробітника російських спецслужб, а згодом – голову АТ «Хабаровський аеропорт». Так у російському парламенті з’явився невизнаний «сенатор від Херсонської області», який одразу потрапив під санкції Європейського Союзу.

«Представництво у Криму» створили у Генічеську за указом Володимира Сальдо

23 січня Володимир Сальдо видав указ про систему та структуру «виконавчих органів» окупованої частини Херсонської області. Пунктом 5.5 цього документа засновується так зване «представництво Херсонської області при президенті Росії», а пунктом 5.6 – фейкове «представництво Херсонської області» у Криму.

Російський сервіс перевірки контрагентів містить інформацію про реєстрацію «управлінням федеральної податкової служби по Херсонській області» 09 грудня 2022 «представництва Херсонської області» в Криму за адресою: Херсонська область, Генічеський район, місто Генічеськ, вулиця Центральна, будинок 5, кабінети 22, 23. Тут до окупації міста військами РФ розташовувався будинок адміністрації Генічеської районної ради.

Функції представництва та підстави для звинувачення Путіна

Офіційного сайту, даних про відкриття офісу в Криму, а також інформації про розклад роботи «представництва» до моменту виходу матеріалу не було. Оприлюднений як контактний телефон 8 (800) 100-74-59 виявився номером російської «гарячої лінії» з питань «видачі житлових сертифікатів жителям Херсонської області, які перебувають на території Росії, де їх називають «біженцями».

Відносно регулярним джерелом інформації про роботу установи залишається однойменний Telegram-канал, створений 24 листопада 2022 року. Зазначеним каналом і російськими кримськими ЗМІ згадуються кілька співробітників «представництва».

Так званий «офіційний представник Херсонської області в Криму» Світлана Запорожська рахується засновником у реєстраційних формах і бере участь у публічних заходах. Відомо, що вона закінчила Херсонський державний університет у 2008 році, а з вересня 2014 року працювала помічником депутата. Журналіст із Херсону, редактор видання «Мост» Сергій Нікітенко у бесіді з Крим.Реалії підтвердив факт призначення Світлани Запорожської на вказану фейкову «посаду», а також заявив, що після окупації частини Херсонської області вона виїжджала до Криму.

Російський «заступник представника» Антон Землянський раніше був начальником відділу правової роботи, взаємодії та контролю російської адміністрації Сімферопольського району. За новою посадою, згідно з розпорядженням призначеного Москвою глави Криму Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов), він входить до складу міжвідомчої комісії з «житлових сертифікатів для мешканців міста Херсона та частини Херсонської області» у Криму.

Так звані «співробітники представництва»: Олексій Петров і «головний спеціаліст» Аліна Білецька.

«…Для цього і відкрито у Криму представництво Херсонської області. Там є юристи та фахівці, які допомагатимуть усім нашим людям, які зараз перебувають на території Криму», – заявив Володимир Сальдо РИА Новости Крым.

«Пріоритетне питання для представництва – соціальна та гуманітарна допомога громадянам, евакуйованим із правобережжя та частини лівобережжя Херсонської області… паспортизація, соціальні виплати, влаштування дітей у садки та школи», – так окреслила завдання установи Світлана Запорожська.

Україна та країни світової спільноти засуджують примусове переміщення російською армією осіб з окупованих українських територій до сусідньої Росії, називаючи це депортацією. 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Стверджується, що він «несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) та незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії».

Незаконне «представництво» з піар-функціями – експерти

Заступник директора Інституту близькосхідних досліджень (Київ) Сергій Данилов у коментарях для Крим.Реалії назвав створення незаконного представництва та призначення Світлани Запорожської «представницею Херсонщини у Криму» концентрацією ресурсів у руках Володимира Сальдо.

Сальдо хочеться, по-перше, щоб його наближена отримувала гроші, а по-друге, щоб увесь піар-ресурс був зосереджений у його руках

«Він призначив так званим «представником у Криму» свого секретаря та «дуже близьку йому людину». Це свідчить про те, що Володимир Сальдо намагається знайти для неї якесь місце, а також одночасно вирішити свої питання: не допустити, щоб ця посада дісталася «іншим».

Запорожська, очевидно, виконуватиме функції, пов’язані з відвідуванням херсонців, яких росіяни вивезли до Криму з правобережжя, «піаритися на житлових сертифікатах», розповідати про те, як «Росія турбується про херсонців у Криму», куруватиме різні програми. Адже перепідготовка херсонських і запорізьких учителів триває у Сімферопольському інституті підвищення кваліфікації. Це все буде пов’язане з медійною активністю. І Сальдо хочеться, по-перше, щоб його наближена отримувала гроші, а по-друге, щоб увесь піар-ресурс був зосереджений у його руках», – заявив Сергій Данилов.

Експерт з міжнародного права, професор Борис Бабін у розмові з Крим.Реалії підкреслив відсутність юридичної різниці між російськими «адміністраціями» у Генічеську та Сімферополі.

«З погляду українського закону, це злочинні знаряддя геноциду, воєнних злочинів, агресії та замахів на анексію українських територій. Причому як участь у діяльності окупаційних «адміністрацій», так і різноманітні форми сприяння їм становлять злочин, як мінімум, проти основ національної безпеки. З погляду міжнародного права ці структури неправомірні і так само замішані у скоєнні міжнародних злочинів. Тому вивіска на цій злочинній установі – «міністерство», «представництво», «рада» – жодного значення не має – ні для світу, ні для України», – зазначив Борис Бабін.

На думку юриста-міжнародника, новостворені «адміністрації» на материковій Україні, серед іншого, «діють у режимі безперервної клоунади», а всі спроби агресора зобразити з них якусь «владу» не просто незаконні, а й трагікомічні.

«Також усім очевидно, що більшість злочинних функціонерів у цих «адміністраціях» навіть не колаборанти з-поміж українців, а росіяни. Колаборанти там постійно «надимають щоки», злочинно намагаючись імітувати «державне управління» в режимі карго-культу. То вони «переносять» фейкові «столиці», то влаштовують «представництва» один перед одним. При цьому ця кривава «оперета» супроводжується терором і геноцидом проти українського населення», – заявив він.

Сергій Данилов заявив, що для Росії є важливим, щоб на окупованих територіях відбувалася «саморепрезентація та боротьба різних кланів».

«Представництво Херсонської області» у Криму не відіграє жодної ролі, все вирішуватиметься на іншому рівні

«Аксьонова (російського главу Криму Сергія Аксьонова – КР) «відсунули» від Херсона, неформально замкнувши на кураторстві Запоріжжя. За «нові території» відповідає заступник глави адміністрації російського президента Сергій Кирієнко, він там розставляє людей. Очевидно, він хотів би і Сальдо замінити вже, але поки що його тримають. Та й сам Сальдо знає, що він прийшов на цю посаду не назавжди. Зараз існує таке певне розбалансування у «кремлівських коридорах». Аксьонов «грає» разом із Пригожиним та Кадировим. А Сальдо «добре лягає» до цієї групи. Аксьонов сподівався, що буде або головою нового «Таврійського федерального округу», або отримає прямий доступ до федеральних потоків: бюджетні кошти на відновлення так званого сухопутного коридору до Криму, інвестиції в проєкти на Арбатській стрілці. Але в цьому так зване «представництво Херсонської області» у Криму не відіграє жодної ролі, все вирішуватиметься на іншому рівні», – наголосив експерт.

Раніше у січні Державне бюро розслідувань України разом із Херсонською обласною прокуратурою провели обшук за місцем проживання Володимира Сальдо у Херсоні, під час якого виявлено докази злочинної діяльності проти України.

Херсонською обласною прокуратурою України з березня 2022 року ведеться процесуальне керівництво в окремому кримінальному провадженні щодо створення псевдоорганів влади Херсонщини.