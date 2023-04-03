«Закликає до захоплення України»: СБУ повідомляє про нові підозри блогеру Подоляці

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру Юрію Подоляці, який живе в Росії і «публічно виправдовує російську збройну агресію проти України» – про це відомство заявило 3 квітня.

За даними слідства, Подоляка бере участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб і регулярно виступає на російському телебаченні.

«Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави. Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в Ютуб, Рутуб і Телеграм, які нараховують кілька мільйонів підписників», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки повідомила чоловіку за статтями про:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

поширення закликів до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України

державну зраду в умовах воєнного стану

пропаганду війни

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників

Українська прокуратура у травні 2022 року повідомила про підозру російському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці за статтею про виправдовування російської збройної агресії.