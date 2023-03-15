Журналісти знайшли ще один будинок родини російського пропагандиста Соловйова в Італії

Родина російського телеведучого Володимира Соловйова володіє ще одним будинком в Італії, повідомляє видання «Важные истории». Загалом Соловйов та його родичі є власниками пʼяти обʼєктів житлового нерухомого майна в Італії.

Виявлений розслідувачами будинок розташований на озері Комо та за документами належить матері Соловйова.

Торік у березні команда Навального знайшла ще дві вілли Соловйова в Італії.

«Ніхто з родини Соловйова, включно з літньою мамою, не має доходів для придбання, навіть для утримання такого майна. Мама володіє будинком, купленим на гроші Соловйова. І володіє ним виключно в його інтересах. Тому цей будинок теж має бути заарештований», – ідеться в розслідуванні.

Про першу віллу Соловйова «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) розповів у вересні 2017 року. Стверджувалося, що загальна вартість майна, яким володіє телеведучий, – 1 мільярд рублів. У відповідь Соловйов сказав, що ніколи не приховував свого багатства.

У січні 2019 року ФБК написав, що Соловйов придбав ще одну віллу в Італії, а також автомобіль Maybach.

14 березня 2022 року Державне бюро розслідувань України оголосило, що телеведучий має статус підозрюваного у справі про публічні заклики до зміни державного кордону України, які призвели до загибелі людей. Він був заочно заарештований судом у Львові та оголошений у міжнародний розшук.

З 2009 року Соловйов має посвідку на проживання в Італії. Однак після початку війни в Україні влада Італії заарештувала нерухоме майно російського пропагандиста. Наразі він не може потрапити на територію Євросоюзу.