Росія: Навальний показав нерухомість прокремлівського ведучого Соловйова

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відеоролик про нерухомість прокремлівського телеведучого Володимира Соловйова. Зокрема, опозиціонер вказав на те, що телеведучий в 2004 році за допомогою московської влади отримав за заниженою ціною квартиру в центрі російської столиці.

Крім цього, Соловйов, за даними опозиціонера, має дачу в Підмосков’ї і віллу на озері Комо в Італії. Фонд боротьби з корупцією Навального оцінив загальну вартість цих об’єктів нерухомості у більш ніж мільярд рублів. Навальний також вказав, що Соловйов має посвідчення резидента Італії.

Телеведучий відповів на відеоролик Навального словами про те, що він не приховує свого багатства. Телеведучий зазначив, що він не є чиновником або держслужбовцем. «Я просто багатий», – заявив Соловйов.

Володимир Соловйов веде на державному російському телебаченні суспільно-політичні шоу, під час яких критикує й ображає представників російської опозиції і лідерів західних країн. Соловйов неодноразово брав інтерв’ю у президента Росії Володимира Путіна.