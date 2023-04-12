СБУ повідомила про затримання «пропагандиста», який працював на Медведчука

Служба безпеки повідомила про затримання у Хмельницькому проросійського «пропагандиста», який ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу політичних піарників, які працювали на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

«Фігурант займався «розкруткою» медійного образу поплічника Кремля як «миротворця», якого «чують» у Москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах. Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство News-front, яке зареєстроване у тимчасово окупованому Криму. Після початку повномасштабної агресії РФ фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української державності у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну ситуацію в Україні», – розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловікові про підозру за статтею «державна зрада». Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Кума російського президента Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни, українські правоохоронці затримали у квітні минулого року. У вересні його передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.