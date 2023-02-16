Данілов: Росія готуватиме для України план «Б» від Медведчука

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Росія буде робити для України план «Б», за яким нібито стоїть Віктор Медведчук. Про це він заявив в коментарі українській службі Бі-Бі-Сі.



«У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план «Б», коли будуть робити так звану «другу Україну». Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник», – сказав він.

Данілов вважає, що Медведчук та окремі проросійські політики та експерти в Україні будуть «давати пропозицію про створення двох країн».

Він не назвав конкретних прізвищ, але натякнув, що йдеться про чинних депутатів фракції ОПЗЖ.



За його словами, мета ж Росії найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею розділу України.



«В цьому беруть участь представники, які займались обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні», – каже Данілов.

Наразі російська сторона, Медведчук чи ОПЗЖ не реагували на цю заяву Данілова.

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Кума російського президента Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни, українські правоохоронці затримали у квітні минулого року. У вересні його передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.