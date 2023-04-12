До 15 років за ґратами засудили агента ФСБ, який наводив ракетні удари по цивільних об’єктах Миколаєва

Служба безпеки повідомила, що за матеріалами відомства суд призначив 15 років ув’язнення причетному до серії російських повітряних атак на Миколаїв.

«Саме за його «наводкою» протягом 26-30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури. Контррозвідники СБУ затримали російського агента в обласному центрі у липні минулого року. Під час обшуків у зловмисника виявлено вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми. Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласної співпраці у травні минулого року», – розповіли в СБУ.

Суд визнав чоловіка винним за трьома статтями, в тому числі – «державна зрада». Чи визнав затриманий свою провину, не повідомляється.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.