У Миколаєві до 11 років за ґратами засуджено коригувальницю ракетних ударів РФ по лікарнях

Заводський райсуд Миколаєва засудив до 11 років позбавлення волі жінку, яка коригувала російські ракетні удари по лікарнях міста, повідомляє Служба безпеки, на основі доказової бази якої було ухвалене рішення.

«Саме за її наводкою окупанти завдали ракетні удари по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві. Серед них – місцеві лікарні. Співробітники СБУ затримали поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у регіоні в липні минулого року. За даними слідства, ворожою інформаторкою є місцева жителька, колишня посадовиця оборонного підприємства, що підтримала повномасштабне вторгнення РФ. Свої деструктивні погляди активно поширювала у прокремлівських Телеграм-каналах у вигляді дописів та коментарів. Таким чином вона потрапила у поле зору російської спецслужби, яка залучила жінку до співпраці», – повідомили в СБУ.

Чи визнала засуджена свою провину, не повідомляється.

Раніше сьогодні СБУ повідомила про затримання двох російських агентів у Запоріжжі та в передмісті Києва, які, за даними слідчих, передавали дані щодо українських об’єктів представнику ФСБ РФ.