СБУ заявляє, що інженер-конструктор заводу «Мотор Січ» виявився російським агентом

Служба безпеки України повідомляє, що у Запоріжжі затримали інженера-конструктора підприємства «Мотор Січ», який збирав інформацію про сили оборони на території обласного центру для ФСБ РФ.
«Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості», – йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.
«Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів», – йдеться в повідомленні.
У СБУ ці два факти пов’язують тим, що обох чоловіків на початку лютого 2023 року завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю.
«Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі», – йдеться в повідомленні.
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за статтею «державна зрада» і обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
Триває розслідування.
В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.
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