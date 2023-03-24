СБУ заявляє, що інженер-конструктор заводу «Мотор Січ» виявився російським агентом

Служба безпеки України повідомляє, що у Запоріжжі затримали інженера-конструктора підприємства «Мотор Січ», який збирав інформацію про сили оборони на території обласного центру для ФСБ РФ.

«Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів», – йдеться в повідомленні.

У СБУ ці два факти пов’язують тим, що обох чоловіків на початку лютого 2023 року завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю.

«Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі», – йдеться в повідомленні.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за статтею «державна зрада» і обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває розслідування.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.