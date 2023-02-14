Коригували ракетні удари по Бахмуту і Краматорську: СБУ повідомила про 9-14 років за ґратами для 4 «агенів РФ»

У Службі безпеки повідомили, що 14 років за ґратами проведуть четверо «агентів РФ», які коригували ракетні удари по Бахмуту та Краматорську.

«Серед засуджених – агент, який передавав розвіддані через свого «зв’язкового» з підконтрольного загарбникам «МДБ ДНР». Інший злочинець фіксував місця базування підрозділів ЗСУ у Бахмуті та надсилав відповідні локації на чат-бот «пресслужби народної міліції ДНР». Для маскування розвідувально-підривної діяльності – зареєструвався у месенджері під псевдонімом «Чиполіно». Також засуджено мешканця Дружківки, який передавав розвідінформацію до так званої «республіканської гвардії ДНР» через свою сестру з тимчасово окупованої частини Донеччини. Ще один ворожий поплічник – мешканець Сєверодонецька, який перебував на постійному зв’язку з бойовиком 2-го армійського корпусу РФ та надсилав йому координати базування українських військ», – розповіли в СБУ.

За даними відомства, усіх чотирьох затримали на території Донецької та Луганської областей. Суд призначив їм покарання від 9 до 14 років ув’язнення.

Підозрюваним інкримінують участь у терористичній групі чи терористичній організації, держзраду і колабораційну діяльність.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.