СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

Служба безпеки України заарештувала майно підсанкційного ексдепутата Вадима Новинського на понад 3,5 мільярдів гривень, повідомляє пресслужба відомства 13 квітня.

«До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива», – пише пресслужба.

У СБУ наголошують, що для уникнення санкцій Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на кілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки «він залучив підконтрольних приватних нотаріусів й держреєстраторів».

«Наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха», – додають у СБУ.

Під час обшуків в офісних приміщеннях підприємств, за інформацією спецпризначенців, а також за місцями роботи та проживання фігурантів, було вилучено:

документи;

печатки компаній-нерезидентів;

прокремлівську релігійну літературу.

«Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності», – зазначають в СБУ.

Верховна Рада припинила повноваження народного депутата України Вадима Новинського в липні 2022 року.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).