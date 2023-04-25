Через обстріли є загиблі цивільні на Донеччині та Харківщині – місцева влада

Внаслідок російських обстрілів загинули цивільні в Донецькій області за попередню добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 25 квітня.

«За 24 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Шахтарському. Ще 13 людей в області дістали поранення», – заявив він.

Кириленко нагадав, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі досі неможливо встановити.

Також загинула мирна жителька на Харківщині, повідомив голова області Олег Синєгубов.

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За його даними, напередодні російські війська обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у регіоні.

«Після 11:30 ворог бив по селищу міського типу Дворічна Куп’янського району. Під час артилерійського обстрілу, на жаль, загинула 60-річна жінка», – написав він.

Крім того, російські війська 61 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, протитанкових ракетних комплексів, безпілотників та авіації, повідомляє обласна військова адміністрація. Зокрема, Херсон зазнавав обстрілів шість разів.

«Минулої доби через російську агресію четверо людей дістали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

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Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 9 квітня підтвердило загибель 8 490 і поранення 14 244 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.