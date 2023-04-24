«Російські командири змушують військових рити окопи, щоб вони не пиячили» – Соболевський

Російські військові продовжують створювати укріплені райони та лінію оборони на окупованій частині Херсонщини, тому що їм немає чого робити і військових треба «тримати в тонусі». Про це заявив в ефірі «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, в іншому випадку військові РФ починають вживати алкоголь та мародерити.

«Оці підрозділи російських військових, які зараз розташовані, їхнім командирам потрібно їх чимось займати, тому там у більшості випадків ніякої логіки немає в тому, що вони копають ще окопи, ще траншеї. Їм просто немає чого робити, а коли немає чого робити, починаються хвилі мародерства та п’янства і дезертирства. Тому їх командири намагаються їх тримати у тонусі з ранку до вечора», – каже Соболевський.

Коментуючи постійні обстріли житлових районів, лікарень та шкіл, представник облради зазначив, що це можливо через те, що російські військові, які приїхали по новій ротації, ненавчені та «перелякані».

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«Інколи вони працюють, щоб просто поставити галочку, що вони відпрацювали, і тому воно може прилетіти на будь-яку локацію. Саме тому велика кількість прильотів на житлові будинки, десь у полі або на пустирі, але, на жаль, є випадки коли вони обстрілюють лікарні та гуманітарні центри. Це робиться, щоб створити атмосферу терору», – додав він.

Російські війська почали більше обстрілювати правобережжя Херсонщини після інформації про те, що Збройні сили України нібито зайняли позиції на лівому березі Дніпра. Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк після повідомлення Інституту дослідження війни.