Стало відомо про ще двох вбитих цивільних у Бахмуті – голова ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про зростання кількості вбитих цивільних у області.

«За 23 квітня стало відомо про ще двох людей, убитих росіянами на Донеччині – у Бахмуті. Ще дві людини в області дістали поранення», – заявив він.

Голова Харківщини Олег Синєгубов заявив вранці 24 квітня, що за добу внаслідок обстрілів області ніхто не постраждав. Натомість одна з ракет, ймовірно, розірвалася в повітрі й пошкодила теплиці та цехи овочевої фабрики. Також пошкоджені житлові будинки, чотири автомобілі й гараж.

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Обстрілів, за повідомленнями голів обласних адміністрацій, також зазнавали населені пункти Дніпропетровської та Миколаївської областей, без постраждалих.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 9 квітня підтвердило загибель 8 490 і поранення 14 244 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.