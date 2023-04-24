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Зеленський: із російського полону від 24 лютого звільнили 140 цивільних

За його словами, Об’єднаний центр із координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії Росії функціонує «в цілодобовому режимі»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення з полону РФ звільнили 2238 людей, із яких 140 – цивільні.

Як повідомила пресслужба голови держави, він сказав про це, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Житомирі.

За його словами, Об’єднаний центр із координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії Росії функціонує «в цілодобовому режимі».

«Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних», – сказав президент.

18 квітня Зеленський заявляв, що всього з полону звільнили 2235 українців.

Востаннє великий обмін полоненими відбувся на Великдень, 16 квітня. Того дня додому повернулися 130 людей: 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил і Державної спеціальної служби транспорту, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 48 зі 130 звільнених з полону вважалися зниклими безвісти.

На даний час в Україні зниклими безвісти вважають понад сім тисяч військових, повідомив 18 квітня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

«Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені», – сказав він. За словами Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а «інші, на жаль, загиблі».

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, серед яких є навіть діти. Решта полонених – військові. Про це він розповів в інтерв’ю «Голосу Америки», опублікованому 28 лютого.

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