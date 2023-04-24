Зеленський: із російського полону від 24 лютого звільнили 140 цивільних

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення з полону РФ звільнили 2238 людей, із яких 140 – цивільні.

Як повідомила пресслужба голови держави, він сказав про це, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Житомирі.

За його словами, Об’єднаний центр із координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії Росії функціонує «в цілодобовому режимі».

«Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних», – сказав президент.

18 квітня Зеленський заявляв, що всього з полону звільнили 2235 українців.

Востаннє великий обмін полоненими відбувся на Великдень, 16 квітня. Того дня додому повернулися 130 людей: 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил і Державної спеціальної служби транспорту, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 48 зі 130 звільнених з полону вважалися зниклими безвісти.

На даний час в Україні зниклими безвісти вважають понад сім тисяч військових, повідомив 18 квітня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

«Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені», – сказав він. За словами Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а «інші, на жаль, загиблі».

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, серед яких є навіть діти. Решта полонених – військові. Про це він розповів в інтерв’ю «Голосу Америки», опублікованому 28 лютого.