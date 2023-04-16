Великдень вдома: з’явилося відео повернення з полону 130 українців

На Великдень додому повертаються 92 військовослужбовця Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Штаб оприлюднив відео повернення 130 українських військовополонених.

48 зі 130 звільнених з полону вважались зниклими безвісти, частина з врятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки. Також звільнили з полону двох рідних братів, які воювали біля Бахмута.

Це вже другий за тиждень великий обмін полоненими. 10 квітня Києву вдалося повернути додому з російського полону 100 українців – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку повномасштабного російського вторгнення з полону вдалося звільнити понад 2 000 українців.