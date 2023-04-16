Великий обмін полоненими на Великдень: в ОП повідомили про повернення 130 українців

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими із Росією – Києву вдалося повернути 130 українців.

«Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ… Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках», – написав він у телеграмі.

Це вже другий за тиждень великий обмін полоненими. 10 квітня Києву вдалося повернути додому з російського полону 100 українців – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку повномасштабного російського вторгнення з полону вдалося звільнити понад 2 000 українців.